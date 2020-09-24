مؤشر سوق دبي المالي يهبط بنسبة 1.4% بختام جلسة الخميس

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:22 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 1.45% خاسراً 33.21 نقطة ليغلق عند مستوى 2252.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 304.8 مليون سهم محققة ما قيمته 252.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 4565 صفقة لعدد 32 سهماً.


 وهبطت 7 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.32%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.09%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.91%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.60%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.34%، ثم قطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 0.97%، 0.75%، على التوالي.
  
وقفزت 5 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإثمار القابضة بنسبة 9.50%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.93%، فيما تراجع 25 سهماً على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 5%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.93%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19.4 مليون ورقة بقيمة 55.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2.39%.

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