البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة إلى 10.25 ٪

قرر البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة إلى 10.25 ٪، في محاولة لوقف نزيف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وقد رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدلات التضخم وسعر صرف الدولار بنهاية العام الجاري، على خلفية استمرار تراجع العملة المحلية الليرة أمام الدولار واليورو.

ويواصل الدولار واليورو تحطيم مستويات قياسية أمام الليرة التركية، بعد أن سجل الدولار مساء السبت 7.57 ليرة، في حين بلغ سعر اليورو بين 8.9826، وهما رقمان قياسيان في تاريخ العملة المحلية.

وعلى إثر ذلك رفع المركزي التركي توقعاته لمعدلات التضخم بنهاية العام الجاري إلى 11.46% بعدما كانت تبلغ 10.82% خلال الاستطلاع السابق، بينما رفع توقعاته لسعر الدولار بين البنوك بنهاية العام الجاري من 7.3428 إلى 7.5990 ليرة.

ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "بر غون" التركية، الأحد، جاء رفع البنك لتوقعاته خلال استطلاع توقعات شهر سبتمبر الجاري.

وتضمن الاستطلاع أيضا تغيير توقعات نسبة الفائدة لليلة واحدة من 9.79% إلى 11%، كما رفع البنك المركزي توقعات متوسط تكلفة التمويل المرجحة من 9.43% إلى 10.58%.