مؤشر سوق البحرين يهبط 0.04% بختام أخر جلسات الأسبوع
الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:18 م
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.04% خاسراً 0.52 نقطة ليغلق عند مستوى 1450.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.2 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون درهم.
وهبط بسوق البحرين المالي اليوم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 12.11% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.09% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.38%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، كما تراجعت أسهم شركة البحرين للسينما بنسبة 1.82%، مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.82%، عقارات السيف بنسبة 1.16% ، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.82% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.62% مدفوعاً بصعود سهم شركة إنوفست بنسبة 26.24%، كما ارتفع سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.97%.
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