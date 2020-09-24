مؤشر سوق البحرين يهبط 0.04% بختام أخر جلسات الأسبوع

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:18 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
Advertisements
أنهي سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق  بنسبة 0.04% خاسراً 0.52 نقطة ليغلق عند مستوى 1450.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.2 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون درهم.


 وهبط بسوق البحرين المالي اليوم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 12.11% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.09% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.38%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%، بنك البحرين الوطني  بنسبة 0.16%، كما تراجعت أسهم شركة البحرين للسينما بنسبة 1.82%، مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.82%، عقارات السيف بنسبة 1.16% ، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.82% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.62% مدفوعاً بصعود سهم شركة إنوفست بنسبة 26.24%، كما ارتفع سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.97%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

النيران بدأت في المخازن.. محاولات للسيطرة على حريق مستشفى خاص بفيصل

منذ حوالي 3 ساعات

محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ أقل من ساعتين

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة لأزمة فايلر مع إدارة الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الحكومة تعلن مد فترة التصالح لمخالفات البناء

منذ أقل من ساعة

برشلونة يثأر من بايرن ميونيخ

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يحدد بديل سواريز

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 5 ساعات

6 سعداء بعودة "باتشيكو" لتدريب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يشترط على الزمالك قبل بدء مهمته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي إتفاقه مع نجم بنفيكا البرتغالي

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الوزراء يعلن حصيلة طلبات التصالح على مخالفات البناء

منذ أقل من ساعة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ يوم

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 15 ساعة

نجم برشلونة يقترب من مجاوره النني في الأرسنال

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.16% في ختام جلسة الخميس

مؤشر سوق البحرين المالي يخسر 3.4 نقطة بختام أول جلسة في الأسبوع

مؤشر سوق البحرين المالي ينهي تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 0.13%

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد عند مستوي 1328.3 نقطة في ختام جلسة اليوم

مؤشر سوق البحرين يربح 8.3 نقاط بختام جلسة الثلاثاء

بختام التعاملات .. تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة0.52%

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

01:21 م

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

09:56 ص

برشلونة يحدد بديل سواريز

01:58 م

النيران بدأت في المخازن.. محاولات للسيطرة على حريق مستشفى خاص بفيصل

11:59 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

وزراء التعليم العرب يناقشون وثيقة تطوير التعليم

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد