مؤشر سوق البحرين يهبط 0.04% بختام أخر جلسات الأسبوع

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.04% خاسراً 0.52 نقطة ليغلق عند مستوى 1450.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.2 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون درهم.







