"المركزي التركي" يرفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
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رفع البنك المركزي التركي بشكل غير متوقع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 10.25 في المائة اليوم الخميس ، في أول زيادة له منذ عامين ، بعد أن سجلت الليرة سلسلة من الانخفاضات القياسية مقابل العملات الصعبة خلال الشهر الماضي.


وانخفضت الليرة بنسبة 23٪ مقابل الدولار الأمريكي هذا العام ، ويرجع ذلك أساسا إلى المخاوف بشأن احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة لدى البنك المركزي، والتدخلات المكلفة في سوق العملات ، والطلب المتزايد من جانب الأتراك على العملات الصعبة.


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