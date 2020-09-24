"المركزي التركي" يرفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس

رفع البنك المركزي التركي بشكل غير متوقع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 10.25 في المائة اليوم الخميس ، في أول زيادة له منذ عامين ، بعد أن سجلت الليرة سلسلة من الانخفاضات القياسية مقابل العملات الصعبة خلال الشهر الماضي.









وانخفضت الليرة بنسبة 23٪ مقابل الدولار الأمريكي هذا العام ، ويرجع ذلك أساسا إلى المخاوف بشأن احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة لدى البنك المركزي، والتدخلات المكلفة في سوق العملات ، والطلب المتزايد من جانب الأتراك على العملات الصعبة.







