اللجنة القضائية لنواب برلمان 2020 تتسلم أوراق 293 مرشحا

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أعلنت اللجنة القضائية لنواب برلمان ٢٠٢٠ بالدقهلية برئاسة المستشار تامر الخطيب والأعضاء المستشار أحمد السعيد والمستشار علاء السعدني والمستشار محمود إسماعيل والمستشار محمد واعر، إستلام أوراق ٢٩٣ مرشحا تقدموا لخوض الانتخابات منهم ٢٢٠ في أول أيام فتح باب التقدم على مستوى المحافظة واليوم الثاني تقدم ١٣ مرشحا واليوم الثالث ٥ مرشحين واليوم الرابع بلغ عدد المتقدمين ١٤ مرشحا واليوم الخامس ١٥ واليوم السادس ١٢، واليوم السابع ١٤ مرشح.





وتتمثل الدوائر في الدائرة الأولى ومقرها قسم أول المنصورة وتضم أول المنصورة وثان المنصورة، الدائرة الثانية ومقرها مركز المنصورة وتضم مركزي المنصورة ومحل الدمنه، الدائرة الثالثة ومقرها مركز بلقاس وتضم مراكز بلقاس والستاموني وقسم جمصة.



والدائرة الرابعة ومقرها مركز طلخا وتضم مركزي طلخا ونبروه، الدائرة الخامسة ومقرها مركز دكرنس وتضم مراكز دكرنس وبني عبيد وشربين، الدائرة السادسة ومقرها مركز منية النصر وتضم مراكز منية النصر وميت سلسيل والجمالية والكردي.



والدائرة السابعة ومقرها المنزلة وتضم مراكز المنزلة وقسم المنزلة والمطريه، الدائرة الثامنة ومقرها ميت غمر وتضم مركز وميت غمر وقسم ميت غمر، الدائرة التاسعة ومقرها مركز اجا وتضم مركز اجا، الدائرة العاشرة ومقرها مركز السنبلاوين وتضم مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد.



وتشهد محافظة الدقهلية ١٠ دوائر وتشمل ٢٤ قسما ومركزا ليصل إجمالي المقاعد في الدقهلية ٢١ مقعدا.



كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن توقيع الكشف الطبي علي 21 مرشح لانتخابات مجلس النواب، ليصبح اجمالى المتقدمين للكشف 569 في اليوم الثالث عشر.



وطالبت صحة الدقهلية، المرشحين المحتملين الدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف حيث لأنهم ملتزمون بالكشف على من قام بالتسجيل طبقا للزمان والمكان المحدد له من قبل الموقع، مؤكدا أن إجراءات الكشف الطبي بأماكن تقديم الخدمة تتم بسهولة ويسر مع المرشحين.





وكان الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، يرافقه وكيل المديرية للطب الوقائي ومدير الرعاية الاساسية أجرى زيارة تفقدية للمستشفي الدولي (العام الجديد)، والمعمل الإقليمي المشترك وذلك للاطمئنان على تجهيز أماكن الفحوصات الطبية للمرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ والتأكد من مدى جاهزيتها لتقديم كامل الخدمات الطبية لكافة المرشحين والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التعامل معهم.



وشدد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على حسن الاستقبال والمعاملة لكافة الأعضاء