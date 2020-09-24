إنتر ميلان يخطط لضم كانتي من تشيلسي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:21 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يرغب نادي انتر ميلان الإيطالي في التعاقد مع الدولي الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

ويبذل النادي الإيطالي قصارى جهده من أجل الظفر بخدمات اللاعب الفرنسي، الذي شارك في أول مباراتين مع فريقه تشيلسي هذا الموسم تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد، بعدما عانى الموسم الماضي بسبب الإصابات.


وذكرت تقارير صحفية، أن إنتر ميلان لن يستسلم لتحقيق هدفه بالتعاقد مع كانتي، ويمارس كل حيله للظفر بخدمات اللاعب.


وترقب كونتي موقف لامبارد، خلال الفترة الماضية، حيث كان يخطط لخطف اللاعب حال خروجه من حسابات المدرب الإنجليزي، إلا أن الأخير اعتمد على لاعب الوسط الفرنسي في المباراتين الماضيتين في بداية الموسم.


وسيقوم إنتر ميلان بالتواصل مع تشيلسي خلال الأيام القادمة، لمعرفة موقفهم من بيع نجولو كانتي.

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