التفاصيل الكاملة لأزمة فايلر مع إدارة الأهلي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، رفض الحديث إعلاميا بشأن ملف رحيله عن تدريب الفريق.

 

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "فايلر طلب الحصول على اجازة من أجل زيارة أسرته، ولكن هناك رفض من جانب مسئولي الأهلي في ظل ارتباط الفريق بمباريات كثيرة خلال الفترة الحالية".

 

وأضاف عمر ربيع: "فايلر لديه بعض الشروط من أجل إكمال مسيرته مع الأهلي، وتواجد اليوم في التدريب الصباحي، وكان من المفترض عقد جلسة معه من أجل حسم مصيره سواء بالرحيل أو البقاء بشروط النادي".

 

وواصل: "بعد التدريب، فايلر غادر النادي بمقر الجزيرة، وعاد إلى مقر إقامته، وقام المدرب بتفويض وكيله المصري، ووكيله السويسري ومحاميه، وسيتم اجراء اتصال بينهم خلال ساعات لحسم الموقف تماما سواء بالبقاء أو رحيله".

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