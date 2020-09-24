عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حقيقة تغير موعد بدء الدراسة، حيث أكد أن ما يتم تداوله بأن الدراسة أصبحت يوم ٣ أكتوبر غير صحيح.

وقال الوزير، في تصريح خاص لموقع الفجر: "الدراسة كما هي ١٧ أكتوبر".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2020.2021،حيث تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).
 
ووفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).
 
وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.
 
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن تحديد موعد بداية العام الدراسى الجديد 2020-2021، جاء نتيجة لظروف انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن شكل ونظام الدراسة فى العام الجديد قيد الدراسة حاليًا وسيتم إعلانه فور الانتهاء منه.

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