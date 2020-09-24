نجم برشلونة يقترب من مجاوره النني في الأرسنال

كشفت بعض المصادر الإسبانية الصادرة صباح اليوم السبت عن نية أرسنال الإنجليزي لتقديم عرض من أجل الحصول على خدمات متوسط ميدان برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

ويُعتبر فيليب كوتينيو نجم البلوجرانا من اللاعبين المفضلين لأرتيتا المدير الفني للجانرز والذي لم يفقد الأمل في الحصول على خدماته حيث يُعتبر اللاعب الحلقة التي يفتقدها أرسنال.

وكان الفريق الإنجليزي على تواصل مع إدارة البلوجرانا للتعرف على القيمة المالية الخاصة بالصفقة قبل أن تتوقف المفاوضات بسبب جائحة كورونا.

وقالت صحيفة " سبورت " الكتالونية أن أرتيتا يضغط على الإدارة من أجل إحضار كوتينيو لملعب الإمارات خاصةً بعد أن قضى اللاعب فترة رائعة مع البايرن.

ليبقى السؤال الأبرز هل يجاور كوتينيو النني في أرسنال مثلما لعب مع صلاح في ليفربول ؟ الإجابة بنهاية سوق الإنتقالات الصيفية .