تعديل في مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف "مهندسين" ببني سويف

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف أنه تقرر إجراء تعديل في مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف مهندسين ضمن المسابقة التي أعلنت فيها المحافظة عن حاجتها لاختيار مهندسين للعمل بالديوان العام والإدارات الهندسية بدواوين الوحدات المحلية"بنظام التعاقد"في تخصصات (مدني،عمارة،تخطيط عمراني)، حيث تقرر تأجيل المقابلات الشخصية للمتقدمين من أبناء مركزي الواسطى والفشن وعددهم (73)من يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري إلى الأحد 4 أكتوبر المقبل.

وطبقًا للتعديل الجديد، فقد تقرر البدء في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين من اهناسيا وسمسطا وعددهم (81) يوم الاثنين 28 سبتمبر،فيما تحدد يوم الثلاثاء 29 سبتمبر للمقابلات الشخصية للمتقدمين من مركزي ناصر وببا واليالغ عددهم (74)، ويوم الأربعاء 30 سبتمبر للمتقدمين من أبناء مركز بني سويف (تسلسل من 1 إلى 100)،ويوم الخميس 1 أكتوبر القادم لباقي المتقدمين من أبناء مركز بني سويف "تسلسل من 101 إلى 201"لتختتم المقابلات الشخصية للمتقدمين من أبناء مركزي الواسطى والفشن يوم الأحد 4 أكتوبر"بدلًا من الموعد السابق 27 سبتمبر".

وكانت المحافظة قد بدأت إجراء الاختبارات التحريرية منذ يوم الاثنين الماضي الموافق 21 سبتمبر الجاري وتختتم السبت المقبل 26 من نفس الشهر،حيث يؤدى "اليوم الخميس "المتقدمون من أبناء مركز بني سويف (من 1 إلى 100) الامتحان التحريري،فيما تختتم الامتحانات التحريرية يوم السبت 26 سبتمبر لأبناء مركز بني سويف بداية من 101 حتى آخر المتقدمين، وذلك بحسب الكشوف التي سبق وأن تم الإعلان عنها ونشرها على موقع المحافظة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

وتجدد المحافظة تأكيداتها على أهمية التزام المتقدمين بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي،مع أهمية التواجد قبل بدءالامتحانات وإجراء المقابلات"بوقت كاف"مراعاة للجوانب التنظيمية والترتيبات الخاصة بإجراءات الامتحانات والمقابلات الشخصية،والتي تبدأ في الــ 9 صباحا بمقر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بمدينة بني سويف.

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