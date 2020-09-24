الخميس.. صرف معاشات أكتوبر والدفعة الثانية لـ"العلاوات الخمس"

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه اعتبارا من الخميس الأول من أكتوبر سيتم البدء في صرف معاشات شهر أكتوبر لما يقارب من 8.4 مليون قائم بالصرف بتكلفة اجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه، بالإضافة إلى صرف الدفعة الثانية من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة والتي يتم صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية إعتبارًا من أول يوليو.

وأشار رئيس هيئة التامين الإجتماعي، إلى أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا سيتم تقسم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح إسوة بما تم بالأشهر السابقة، مؤكدا علي أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولي والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس والأحد الموافق الأول والرابع والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الإثنين والثلاثاءالموافق الخامس والسادس من أكتوبر أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7مليون قائم بالصرف إعتبارا من يومي الأربعاء والأحد الموافق السابع والحادي عشر من أكتوبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة علي مستوي الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة إعتبارًا من اليوم الأول من أكتوبر.

وأوضح عوض إنه قد تم تشكيل لجنة مشكلة من قيادات الهيئة تحت رئاسته المباشرة لمتابعة عمليات الصرف على مدار اليوم والتواجد الميداني بمنافذ الصرف لمجابهة أية معوقات قد تظهر وأنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة بكافة فئاتها للمواطنين لصرف مستحقاته. 

ويذكر أن الهيئة القومية للتامين الإجتماعي قد قامت بصرف أول شريحة لمستحقي العلاوات الخمس بالاضافة الي الزيادة الدورية للمعاشات والتي بلغت 14% من قيمة المعاشات الشهرية اعتبارًا من أول يوليو السابق طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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