سعره 170 جنيها.. لقاح يجنبك مخاطر فيروس كورونا

بالتزامن مع مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد في فصل الشتاء، تزداد مطالبة الأطباء بضرورة الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية، لتقليل من مخاطر فيروس كوفيد-١٩.





وترصد " الفجر " في السطور التالية كافة التفاصيل عن لقاح الأنفلونزا الموسمية:





حماية مضاعفة من مخاطر فيروس كورونا:





وأكد محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، أن لقاح الأنفلونزا الموسمية له أهمية مضاعفة، حيث إنه يحمي من نزلات البرد، التي تتشابه أعراضها مع أعراض كورونا.





الفئات المستهدفة من اللقاح:





وأوضح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، أن أكثر الفئات المستهدفة للحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية، هم أعضاء الفرق الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المناعة الضعيفة.





فئات مستبعدة من لقاح الأنفلونزا الموسمية:





وأشار محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إلى الفئات المستبعدة من لقاح الأنفلونزا للوقاية من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وهم الأطفال أقل من ٦ أشهر، ومن سبق له التطعيم، كما يستبعد من لديهم حساسية مفرطة ضدهم، أو من يعانون من حساسية البيض أو أصحاب متلازمة الشلل الرباعي.





أنواع اللقاح





وقال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن لقاح ينقسم إلى نوعين الثلاثي والرباعي، موضحا أن لقاح الأنفلونزا الثلاثي يهاجم 3 سلالات بينما لقاح الإنفلونزا الرباعي يهاجم 4 سلالات من الفيروسات.





موعد لقاح:





وكشف رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة أن الوزارة ستقوم بتوفير ما يقرب 2.5 مليون جرعة، وسوف يتم توزيعهم في مكاتب الصحة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية خلال أسبوعين برسوم بسيطة.





سعر لقاح:



