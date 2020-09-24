ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقات المساكن بالقاهرة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها كسر باب الشقة محل سكنها وسرقة مبلغ مالى.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلَين "لهما معلومات جنائية").. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (أجنة حديدية).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما.


وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقرا بإرتكابهما 3 حوادث سرقة مسكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة بمسكنهما وأضافا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وضبط هاتف محمول مجهول المصدر "جارى التوصل لمالكه".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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