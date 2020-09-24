ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالطريق العام بدار السلام



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقاهرة كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المواطنين بالطريق العام.جاء ذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطلَين "شقيقين"، مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما (5 هواتف محمولة مختلفة الأنواع- مبلغ مالى "مجهولين المصدر").وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية "مستأجرة" وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع السرقة.