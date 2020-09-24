محكمة بنها تتلقى أوراق 205 مرشحين لانتخابات مجلس النواب
الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:05 م
محمد ضوه
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واصلت محكمة بنها الابتدائية، اليوم الخميس، تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، في اليوم الثامن، لتقديم طلبات الترشح، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات التي جرى تقديمها للجنة برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، اليوم طلبان ترشح، ليرتفع الإجمالي حتى الآن 205 طلبات ترشح، بـ6 دوائر على مستوى المحافظة، المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدًا مخصصين للمحافظة بالنظام الفردي بالبرلمان.
كما شهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وقادها اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وشارك فيها العقيد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، والمقدم عمرو الجزار مفتش المباحث، وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.