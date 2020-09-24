محكمة بنها تتلقى أوراق 205 مرشحين لانتخابات مجلس النواب

واصلت محكمة بنها الابتدائية، اليوم الخميس، تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، في اليوم الثامن، لتقديم طلبات الترشح، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات التي جرى تقديمها للجنة برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، اليوم طلبان ترشح، ليرتفع الإجمالي حتى الآن 205 طلبات ترشح، بـ6 دوائر على مستوى المحافظة، المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدًا مخصصين للمحافظة بالنظام الفردي بالبرلمان.



