ضبط متهم بسرقة بطاريات السيارات بالقاهرة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ضبط عنصر إجرامى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم.. تمكنت من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية") حال شروعه فى سرقة "كوريك وبطارية" من داخل إحدى السيارات بأسلوب "فتح غطاء المحرك – "الكابود".

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بإستدعاء المجنى عليها مالكة السيارة تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة، وأضاف بقيامه بمزاوله نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بذات الأسلوب وأقر بإرتكابه واقعتين، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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