سفير فرنسا: إصابات كورونا في مصر تنخفض.. وأوروبا تشهد موجة ثانية (فيديو)

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، إن العالم مازال يعيش في أزمة كورونا، والتي قد تستمر لعدة أشهر، مشيرا إلى أن جائحة كورونا أدت إلى آثار اقتصادية قوية في أوروبا والعالم أجمع.

وأكد "روماتيه"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، أن مصر تبذل جهود مرضية للخروج من أزمة كورونا، حيث يشهد منحنى الإصابات في مصر انخفاضا في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا وأوروبا موجة ثانية.

وأضاف: "سعيد جدا أن الأوضاع في مصر أفضل"، حيث أن نسبة النمو إيجابية بمصر في "2020-2021" وهذا في الوقت الذي تشهد دول أخرى بالعالم انخفاضا حادا في معدلات النمو.

ولفت إلى أنه من الدروس المستفادة من هذه جائحة كورونا وضع ملف الصحة على رأس الأولويات بالعلاقات "المصرية – الفرنسية"، منوها بأن التعاون في هذا المجال من أهم الموضوعات التي سيتباحثون بشأنها خلال الأشهر المقبلة في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 700 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 91843 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 102375 حالة من ضمنهم 91843 حالة تم شفاؤها، و5822 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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