كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي بالإكراه بالقاهرة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى بالإكراه بالتبين.

تبلغ لقسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة القسم إستوقفه أحد الأشخاص بدعوى توصيله إلى إحدى المناطق بدائرة القسم وأثناء سيرهما طلب منه الأخير توصيله لمنطقة أخرى بدائرة القسم، وفور وصولهما فوجئ بقيامه بتهديده بسلاح أبيض "سكين" والإستيلاء منه على مبلغ مالى كرهًا عنه ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (مسجل شقى خطر "سرقات عامة" - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (المبلغ المالى المستولى عليه، سلاح أبيض "سكين" المستخدم فى إرتكاب الواقعة).

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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