قبل موقعة البايرن وإشبيلية.. تعرف على سجل المتوجين بكأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الخميس، صوب ستاد "بوشكاس آرينا" بالعاصمة المجرية "بودابست" لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق بايرن ميونيخ الألماني ومنافسه إشبيلية الإسباني، في بطولة كأس السوبر الأوروبي.

ويشارك بايرن ميونيخ في بطولة السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، ونجح خلال مشاركاته السابقة في التتويج باللقب مرة وحيدة عام 2013، بينما اكتفي بـ"الوصافة" في 3 مناسبات أعوام 1975، 1976، 2001.

بينما يشارك إشبيلية في السوبر الأوروبي بإعتباره بطل النسخة الماضية من الدوري الأوروبي، ويسجل مشاركته رقم 6 بالبطولة، حيث سبق وحصد اللقب عام 2006، بينما حصل على "الوصافة"  4 مرات أعوام 2007، 2014، 2015، 2016.

ويعد فريق برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي هما الأكثر تتويجا بلقب بطولة السوبر الأوروبي في التاريخ، وحصد كل منهما لقب البطولة 5 مرات.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير سجل المتوجين بكأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ:

1- برشلونة الإسباني (5 ألقاب)
2- ميلان الإيطالي (5 ألقاب)
3- ريال مدريد الإسباني (4 ألقاب)
4- ليفربول الإنجليزي (4 ألقاب)
5- أتليتكو مدريد (3 ألقاب)
6- أياكس الهولندي (لقبين)
7- أندرلخت البلجيكي (لقبين)
8- يوفنتوس الإيطالي (لقبين)
9- فالنسيا الإسباني (لقبين)
10- إشبيلية (لقب وحيد)
11- بورتو البرتغالي (لقب وحيد)
12- بايرن ميونيخ الألماني (لقب وحيد)
13- مانشستر يونايتد (لقب وحيد)
14- تشيلسي الإنجليزي (لقب وحيد)
15- دينامو كييف الأوكراني (لقب وحيد)
16- نوتنجهام فورست (لقب وحيد)
17- أستون فيلا (لقب وحيد)
18- أبردين الاسكتلندي (لقب وحيد)
19- ستيوا بوخارست (لقب وحيد)
20- كيه في ميتشلن البلجيكي (لقب وحيد)
21- بارما الإيطالي (لقب وحيد)
22- لاتسيو الإيطالي (لقب وحيد)
23- جالاتا سراي (لقب وحيد)
24- زينيت سان بطرسبرج الروسي (لقب وحيد)

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