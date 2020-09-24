"انت اطرق بابي الحلقة 11".. أحداث الحلقة الحادية عشر ومواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة





انت اطرق بابي الحلقة 11.. أحداث الحلقة الحادية عشر





ننشر لكم في السطور التالية أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 11 الحادية عشر ومواعيد العرض والقنوات الناقلة؛ حيث تصدر التريند أكثر من مره نظرا لبحث المشاهدين عنه لأنه لاقى العديد من الإعجاب والمتابعة.





مواعيد عرض مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 11 والقنوات الناقلة





وعن قنوات عرض انت اطرق بابي الحلقة 11 يذاع المسلسل على قناة فوكس تي في، وهي قناة تركية في الأساس، ويتم إذاعته كل أربعاء في تمام الساعة الـ 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 بتوقيت السعودية.





انت اطرق بابي لاقى اعجاب المشاهدين في الوطن العربي، وارتفعت نسبة مشاهدته تأثرا بالقصة الرومانسية الممزوجة ببعض المواقف الكوميدية التي تجمع بين أبطال المسلسل.





أحداث مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 11





تبدأ الحلقة الحادية عشر من مسلسل انت اطرق بابي، بـ"سيلين" وهي تسأل "سيركان" حول وجود أي احتمال أن يتزوجها في المستقبل وأن ينفصل عن "ايدا"، لكن "سيركان" لا يجيب بشكل واضح عليها، لأنه حائر بين المنطق والحب.





وبعد طلب "سيلين" تنتهي مهمة "ايدا" وينتهي العقد الذي يجمعها بـ"سيركان"، لكنه في نفس الوقت لا يريدها أن تذهب لهذا يطلب من صديقه "انجين" أن يعرض عليها العمل في الشركة، و تعلم عمة "ايدا" بأن خطوبة سيركان و"ايدا" مزيفة ، الأمر الذي يغضبها كثيرا، وتقرر أن تتصل بأمها وجدة "ايدا" وتطلب منها دفع منحة "إيطاليا" لإيدا حتى تسافر وتحقق حلمها بأن تصبح مهندسة .





ترفض "ايدا" عرض "انجين" بالعمل في شركة "سيركان"، خاصة بعدما يأتي إليها اتصال من الجامعة يخبرها أنها يمكنها السفر إلى إيطاليا وأن منحتها الدراسية عادت لها من جديد، ويعيش "سيركان" حزن نفسي كبير بسبب خروج "ايدا" من حياته، وفي نفس الوقت لا يتقبل مشاعر الحب التي يشعر بها، لذلك يمرض ، ويقرر "سيفي"_مساعد والدته_ الاتصال بـ "ايدا" ويخبرها بمرضه.

تقرر "ايدا" الذهاب إلى منزل "سيركان" للإطمئنان عليه، وفي نفس الوقت تأتي "سيلين" وهو الأمر الذي يزعج "إيدا"، وفي اليوم التالي تودع "ايدا" "ايدان"_ والدة سيركان_ وتخبرها بسفرها إلى إيطاليا في المساء ، كما تودع "سيركان".

وتذهب "ايدا" إلى "سيلين" وتخبرها أن سيركان يحبها وتكشف لها تفاصيل لعبة الخطوبة المزيفة التي قامت بها حتى تنفصل عن "فريد"، و نكتشف من خلال الحلقة علاقة "والد سيركان" بموت عائلة "ايدا"، ويبدو أن الماضي سيعقد الأحداث في الحلقات القادمة وسيشكل عائقا كبيرا في قصة حب سيركان وايدا.

ويقرر "سيركان" أن يسمع قلبه للمرة الأولى في حياته، ويطلب من "ايدا " عدم السفر إلى إيطاليا ، وتنتهي الحلقة باعترافه لها بأنه يحبها بجنون.

قصة مسلسل انت اطرق بابي





تدور أحداث مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 11 مترجمة على قصة عشق حول "آدا" فتاة تربط كل آمالها بتعليمها تواجه "سيركان" بعد أن يقوم بقطع منحتها الدراسية في الخارج، فيقوم سيركان بتقديم عرض لآدا حيث إذا مثلت انها خطيبته لشهرين سوف يرجع لها منحتها الدراسية بالرغم من كره آدا له، يجب عليها أن تقبل العرض لتغير ظروف حياتها.



