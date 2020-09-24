سواريز يودع برشلونة بالدموع تحت أنظار ميسي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أقام الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني حفلاً ودع خلاله نجم الفريق الأوروجوياني لويس سواريز والذي إنتقل بصفة رسمية إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وحرص رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو على إقامة حفل لتوديع اللاعب كونه واحد من أفضل النجوم التاريخيين الذين لعبوا للنادي الكتالوني وأكد أنه قدم الكثير من البطولات وساهم بأهدافه وتمريراته الحاسمة في قيادة النادي لمنصات التتويج.

وأكد رئيس برشلونة أن الفريق سوف يقيم مباراة وداعية للاعب عقب إنتهاء فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " وسيبقى برشلونة بيته دائماً.

وفي أول تصريح له عقب الرحيل أكد سواريز أنه لا يعرف ما يقول قبل أن تنهمر الدموع من عينيه خلال الحفل الذي كان تحت أنظار ليونيل ميسي وزملائه في الفريق.

 

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