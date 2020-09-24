ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش بحوزة تشكيل عصابي بالبحيرة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تواصل أجهزة وزارة الداخلية، ضرباتها الحاسمة لتجار المواد المخدرة وتتمكن من ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش بحوزة تشكيل عصابي بالبحيرة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن البحيرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام، مبلغ مالي، عدد 3 هواتف محمولة) بحوزة (سائق، عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة ) بدائرة قسم شرطة كفرالدوار مستقلين سيارة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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