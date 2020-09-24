ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بالحفر عن الآثار داخل مسكنه بالزيتون

Advertisements

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بمنطقة الزيتون.



تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل – مقيم بدائرة القسم) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه وعثر بداخله على حفرة بأبعاد ( 2 متر × 2 متر ) وأدوات التنقيب، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، إعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

