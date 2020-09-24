ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بالحفر عن الآثار داخل مسكنه بالزيتون

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بمنطقة الزيتون.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل – مقيم بدائرة القسم) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه وعثر بداخله على حفرة بأبعاد ( 2 متر × 2 متر ) وأدوات التنقيب، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، إعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لاثار

أخبار تهمك

محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

النيران بدأت في المخازن.. محاولات للسيطرة على حريق مستشفى خاص بفيصل

منذ أقل من ساعتين

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

باتشيكو يشترط على الزمالك قبل بدء مهمته

منذ أقل من ساعتين

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ يوم

سواريز يودع برشلونة بالدموع تحت أنظار ميسي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي إتفاقه مع نجم بنفيكا البرتغالي

منذ ساعة و نصف

نجم برشلونة يقترب من مجاوره النني في الأرسنال

منذ ثلث ساعة

برشلونة يثأر من بايرن ميونيخ

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يستعد لتوجيه ضربة موجعة لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

شوبير يحدد مصير ميشيل يانكون مدرب حراس الاهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الزمالك يُنافس الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 4 ساعات

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ يوم

بفرمان من فايلر.. قرار جديد بشأن الثلاثي الأجنبي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

القبض على عاطل خلال تنقيبه عن الآثار في الزيتون (الصور)

ضبط 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار داخل أحد المساكن بالمعصرة

ضبط عامل لتنقيبه عن الآثار أسفل منزله بالدرب الأحمر

إخلاء سبيل دكتور وسائق لتنقيبهما عن الآثار بحلوان

ضبط شخص لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بمصر القديمة

ضبط شخصان لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بمصر القديمة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:59 ص

النيران بدأت في المخازن.. محاولات للسيطرة على حريق مستشفى خاص بفيصل

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

01:21 م

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

09:56 ص

سواريز يودع برشلونة بالدموع تحت أنظار ميسي

12:57 م

باتشيكو يشترط على الزمالك قبل بدء مهمته

12:07 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

وزراء التعليم العرب يناقشون وثيقة تطوير التعليم

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد