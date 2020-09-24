بعد رحيله.. ماذا قدم «العضاض» لويس سواريز في 6 سنوات مع برشلونة؟

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل مهاجمه الأوروجواياني لويس سواريز إلي نادي أتليتكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد 6 سنوات قضاها اللاعب داخل النادي الكتالوني، حقق خلالها العديد من الأرقام المميزة والبطولات والألقاب والتي جعلته واحد من أفضل النجوم في تاريخ البرسا.

وأكد النادي الكتالوني في بيان رسمي توصله إلي اتفاق نهائي مع أتليتكو مدريد يقضي بانتقال "سواريز" للنادي المدريدي مقابل 6 مليون يورو سيحصل عليهم نادي برشلونة نظير الاستغناء عن اللاعب.

تعرف على أرقام لويس سواريز مع برشلونة

انتقل لويس سواريز إلي برشلونة عام 2014 قادما من نادي ليفربول الإنجليزي، وخاض مع الفريق الكتالوني 283 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 198 هدفًا ويعد الهداف التاريخي الثالث للفريق الكتالوني، كما صنع لزملائه 109 هدفًا، حصل على 59 بطاقة صفراء وتعرض للطرد مرة وحيدة.

شارك "سواريز" في 191 مباراة مع برشلونة في الدوري الإسباني سجل 147 هدفا، وصنع 74 هدفًا، بينما خاض 55 مباراة في دوري أبطال أوروبا وسجل 25 هدفًا وأرسل 22 تمريرة حاسمة لزملائه.

خاض المهاجم المُلقب بـ"العضاض" 27 مباراة بكأس ملك إسبانيا سجل 19 هدفا وصنع 9 آخرين، بينما شارك في 7 مباريات بكأس السوبر الإسباني وسجل هدف وصنع 3 آخرين، ولعب مباراتين بكأس العالم للأندية وسجل 5 أهداف، ومباراة بكأس السوبر الأوروبي وسجل هدف وصنع آخر.

توج صاحب الـ33 عامًا بالعديد من الألقاب والبطولات خلال مشواره مع برشلونة (4 الدوري الإسباني – 4 كأس إسبانيا – 2 السوبر الإسباني – 1 دوري أبطال أوروبا- 1 كأس العالم للأندية – 1 كأس السوبر الأوروبي)، كما حصل على جائزة هداف الليجا الإسبانية موسم 2015 / 2016 برصيد 40 هدفًا.

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