تعرف على مصاريف المعاهد الأزهرية في العام الدراسي الجديد

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن مصاريف صفوف النقل والشهادات بمراحل التعليم قبل الجامعي.





وأوضح قطاع المعاهد، أن مصاريف صفوف النقل والشهادة بالمرحلة الإبتدائية قدرت بـ 49 جنيها.





وأضاف، أن مصاريف النقل والشهادة بالمرحلة الإعدادية الأزهرية قدرت بـ 59 جنيها.





وأشار إلى أن مصاريف صفوف النقل والشهادة بالمرحة الثانوية الأزهرية قدرت بـ 72 جنيها.





وأعلن الأزهر الشريف، عن خطة العام الدراسي الجديد 2020-2021، والمتعلقة بحضور الطلاب للمعاهد أثناء الدراسة في ظل أزمة فيروس كورونا.





وقال مصدر بالأزهر، إن عدد المعاهد الأزهرية في المرحلة الإعدادية والثانوية حوالي 5126 معهدا على مستوى الجمهورية.





وذكر، أنه من المقرر أن تكون الدراسة وفق النظام المعتاد خمسة أيام أسبوعيا بالمعاهد التي لا تتجاوز كثافة الفصل فيها 30 طالبا بحيث يلتزم الجميع بالمسافات الآمنة والتدابير الوقائية.



