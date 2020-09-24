تعرف على مصاريف المعاهد الأزهرية في العام الدراسي الجديد

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن مصاريف صفوف النقل والشهادات بمراحل التعليم قبل الجامعي.

وأوضح قطاع المعاهد، أن مصاريف صفوف النقل والشهادة بالمرحلة الإبتدائية قدرت بـ 49 جنيها.

وأضاف، أن مصاريف النقل والشهادة بالمرحلة الإعدادية الأزهرية قدرت بـ 59 جنيها.

وأشار إلى أن مصاريف صفوف النقل والشهادة بالمرحة الثانوية الأزهرية قدرت بـ 72 جنيها.

وأعلن الأزهر الشريف، عن خطة العام الدراسي الجديد 2020-2021، والمتعلقة بحضور الطلاب للمعاهد أثناء الدراسة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقال مصدر بالأزهر، إن عدد المعاهد الأزهرية في المرحلة الإعدادية والثانوية حوالي 5126 معهدا على مستوى الجمهورية.

وذكر، أنه من المقرر أن تكون الدراسة وفق النظام المعتاد خمسة أيام أسبوعيا بالمعاهد التي لا تتجاوز كثافة الفصل فيها 30 طالبا بحيث يلتزم الجميع بالمسافات الآمنة والتدابير الوقائية.

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية بلغ عدد المعاهد التي يمكن أن تعمل بنظام خمسة أيام أسبوعيا 2286 معهدا بنسبة 76% من إجمالي عدد المعاهد بالمرحلة، وبالنسبة للمرحلة الثانوية بلغ عدد المعاهد التي تعمل بنظام خمسة أيام 1673 معهدا بنسبة 78%.

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