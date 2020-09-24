عاجل.. حريق فى مستشفى خاص بشارع فيصل

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:51 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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اندلع حريق هائل بمستشفي الجزيرة بشارع فيصل، غرب محافظة الجيزة، وجار محاولات قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل احدي المستشفيات الخاصة بشارع فيصل، غرب المحافظة.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء وخزان مياة استراتيجي، لإخماد النيران.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وجار محاولات القوات السيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات.

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