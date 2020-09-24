الأهلي يجري " رابيد تيست " قبل مواجهة طنطا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإجراء تحليل رابيد تيست قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم، الخميس، استعدادًا لمواجهة طنطا يوم السبت المقبل في الدوري الممتاز.


وأجرى لاعبو الفريق الأحمر والجهاز الفني، تحليل «رابيد تيست»؛ وفقا للبروتوكول الطبي الذي يؤكد على إجراء فحوصات طبية قبل المباريات الرسمية.

 

ويلتقي الأهلي مع طنطا مساء السبت المقبل على استاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ في بطولة الدوري الممتاز.

 

وفاز الأهلي مساء أمس على فريق مصر أمس، الأربعاء، بثلاثية نظيفة على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ29 لبطولة الدوري التي حسمها الأهلي لصالحه مؤخراً للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تاريخه.

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