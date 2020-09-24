فيلم"زنزانة 7" يتصدر قائمة الإيرادات اليومية بـ170 ألف جنيه

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تصدر فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، أمس قائمة إيرادات الأفلام المطروحة بدور العرض السينمائي، حيث بلغت إيراداته 170 ألفًا و401 جنيه، وذلك وفقاً لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.



فيلم "زنزانة 7" بطولة عبير صبري، منة فضالي، مايا نصري، أحمد زاهر، مدحت تيخة، أحمد التهامي، وهو من تأليف حسام موسى، وتدور أحداثه في جو من الأكشن والإثارة حول عدد من عمليات السطو والسرقة.



واحتل فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، المركز الثاني في قائمة الإيرادات، حيث بلغت إيراداته 99 ألفًا و121 جنيهًا وفقًا لما ورد في ذلك البيان.



والفيلم بطولة رجاء الجداوي، بيومي فؤاد، حنان سليمان، عزوز عادل، حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي حول زوج يفقد زوجته في بداية الأحداث، ثم يدخل في أزمة نفسية لشعوره بالذنب بعد رحيل الزوجة، مما يجعله يتردد علي عيادة نفسية لمواجهة الألم الذي يعتصره، فيمر بعدد من المواقف التي تمتزج فيها الرومانسية بالكوميديا.



وحقق فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، 29 ألفًا و811 جنيهًا في اليوم نفسه، وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الكوميديا والفانتازيا، وهو بطولة هنا الزاهد، أحمد حاتم، محمود حميدة، شيرين رضا، أحمد فتحي، محمد سلام، طاهر أبوليلة، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وهو من تأليف عادل صليب.