إصابة ما يقرب من 20 شخصا من العاملين في مصرف لبنان بكورونا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:53 ص
لبنان
لبنان
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصحية اللبنانية، إصابة ما يقرب من 20 شخصا من العاملين في مصرف لبنان، بفيروس كورونا المستجد.

 

وكشفت تقارير إعلامية، خضوع أحد نواب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة ، لفحص الكشف عن الفيروس والنتيجة ما زالت غير معروفة حتى الآن.

 

سجلت لبنان 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 29986 إصابات.

 

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 12445، فيما زاد عدد الوفيات إلى 307 وفيات بعد تسجيل 10 حالات جديدة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 31,405 مليون إصابة، بينهم أكثر من 967 ألف حالة وفاة، وأكثر من 22,990 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصرف لبنان لبنان فيروس كورونا اصابات كورونا

أخبار تهمك

بفرمان من فايلر.. قرار جديد بشأن الثلاثي الأجنبي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مصطفى محمد يخطط للرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

انتهي الأمر.. الأهلي يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يُنافس الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ يوم

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ حوالي 22 ساعة

برشلونة يثأر من بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

النيران بدأت في المخازن.. محاولات للسيطرة على حريق مستشفى خاص بفيصل

منذ 13 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ يوم

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

منذ حوالي 19 ساعة

يوفنتوس يخطط لخطف مدافع تشيلسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

برشلونة يستعد لتوجيه ضربة موجعة لريال مدريد

منذ 18 دقيقة

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مفاجأة.. إيهاب جلال يرفض الزمالك

منذ أقل من ساعة

محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تسجيل إصابة 37 حالة بكورونا في محافظة البصرة العراقية

الكشف عن 698 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد بالإمارات

موريتانيا: إصابة وزير الشؤون الإسلامية بفيروس كورونا

العاصمة الصينية بكين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بسبب كورونا.. بلدية الخرج تغلق مصرف و4 مراكز تجارية

إصابة 890 بين الأطباء بكورونا في دائرة العاصمة البوليفية

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:59 ص

النيران بدأت في المخازن.. محاولات للسيطرة على حريق مستشفى خاص بفيصل

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

09:56 ص

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

12:22 ص

برشلونة يثأر من بايرن ميونيخ

08:29 ص

بفرمان من فايلر.. قرار جديد بشأن الثلاثي الأجنبي في الأهلي

10:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»