أول تعليق من جي جي حديد بعد ولادتها

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:41 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أعربت عارضة الأزياء الشهيرة جي جي جديد، عن سعادتها بقدوم ابنتها الأولى من النجم زين مالك، الذي بينهما قصة حب طويله.

وجاء أول تعليق من جي جي حديد، بعد وضعها ل طفلتها، "الفتاة التى استقبلتها فى نهاية هذا الأسبوع قد غيرت بالفعل عالمها.

واكتفت جي جي حديد، بأظهار يد ابنتها بجانب والد زين مالك، الذي كان أعلن عن ولادة أبنته الوحيدة، والتي لم يكشف عن اسمها حتى الآن.

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