الشكوك تحوم حول لحاق نجم ليفربول بمباراة أرسنال

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تحوم الشكوك حول مشاركة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بمواجهة فريقه ضد أرسنال والتي تقام بين الفريقين الأسبوع القادم لحساب مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج.


ويستضيف الريدز فريق نادي أرسنال يوم الإثنين المُقبل على ملعب إستاد أنفيلد في قمة مباريات الإسبوع ، وقبل اللقاء خرج بيب لايندرز مساعد يورجن كلوب وأكد أن هندرسون قائد الفريق يعاني من إصابة سوف تبعده عن لقاء لينكولون سيتي اليوم.


وفي تصريحات صحفية أدلى بها لموقع ناديه قال لايندرز أنه يتمنى عودة هندرسون الأسبوع القادم على أقصى تقدير ونأمل أن يكون متواجد معنا ضد الجانرز خاصةً أن اللقاء يعتبر من قمم البريميرليج.


وأنهى " فيما يخص موقف جو جوميز فاللاعب سوف يتدرب مع الفريق يوم الجمعة ، أما عن جويل ماتيب فإن الإصابة سوف تبعده لفترة طويلة ومن المُمكن أن يعود للتدريبات خلال التوقف الدولي القادم.

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