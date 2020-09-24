الاستعلام عن حالة المصابين في حادث مدينة نصر

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استعلمت نيابة مدينة نصر الجزئية اليوم الخميس، عن الحالة الصحية لشخصين أصيبوا في حادث أصطدام توك توك بكبينة كهرباء بمدينة نصر، تمهيدا للاستماع إلي اقوالهم.



كما بدأت التحقيق مع السائق المتهم.



وكانت قد تلقت تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغ بانقلاب توك توك في مدينة نصر، وانتقل رجال المرور الى المكان لرفع حطام الحادث، وتبين انقلاب توك توك اثناء سيره بتقاطع متولى الشعرواى، بعدما اختلت عجلة القيادة منه نتيجة للسرعة الزائدة واصطدم بكبينة كهرباء وأصيب شخصان ونقلوا الى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.