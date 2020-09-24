تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:26 ص
بوابة الفجر
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، خلال مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 10933 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 2057 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 12615 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 4179 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 1996 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 2881 نقطة.

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