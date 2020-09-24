سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 24-9-2020

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:58 ص
بوابة الفجر
Advertisements


استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 24-9-2020 حيث سجل متوسط سعر الريال  فى البنك الأهلى المصرى عند 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر، وجاء سعر الريال السعودى فى البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.18  جنيه للشراء .
 4.20  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.09  جنيه للشراء.
4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 
4.09   جنيه للشراء.
4.21   جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 
4.12   جنيه للشراء.
4.27  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 
4.10  جنيه للشراء
4.21  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 
4.08   جنيه للشراء.
4.20   جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى قناة السويس
 
4.16  جنيه للشراء.
4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 
 4.10  جنيه للشراء
4.21  جنيه للبيع.


أخبار تهمك

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ يوم

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

بفرمان من فايلر.. قرار جديد بشأن الثلاثي الأجنبي في الأهلي

منذ 18 دقيقة

انتهي الأمر.. الأهلي يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

"سكاي نيوز": "تهم خطيرة" تلاحق المقاول المصري الهارب بإسبانيا

منذ حوالي 14 ساعة

آخر تطورات انتقال صفقة نجم أياكس إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 10 ساعة

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

منذ حوالي 18 ساعة

محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى محمد يخطط للرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

النصر السعودي يصارع الأهلي على ضم محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يُنافس الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يثأر من بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل صفقة سواريز مع أتلتيكو مدريد

منذ ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:29 ص

برشلونة يثأر من بايرن ميونيخ

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

12:22 ص

آخر تطورات انتقال صفقة نجم أياكس إلى برشلونة

09:59 ص

محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي

06:58 ص

بفرمان من فايلر.. قرار جديد بشأن الثلاثي الأجنبي في الأهلي

10:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»