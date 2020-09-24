الطالع الفلكي الخَمِيس 24/9/2020..مَا قَلّ ودَلّ!









*القمر فى الرّبع الأوّل ، ويدخل الرّبع الثّانى فى الثّالثة و55 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة ، القمر فى الجدى.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الزّبرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





اليوم 14 تُوت قبطى ، 24 أيلول رُومى ، 7 صَفَر ، ميمُون للغاية ، إغضاب الإناث على أرض مصر اليوم عوافبه وخيمة فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: (أرجوك تفهّمنى إنتا عاوز إيه بالظّبط أبْل أعصابى مَتْبُوظ أكترمن كده)-أنا عايزصَبِيّة.(جُورج سيدهم من فيلم البحث عن فضيحة-1973)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد فى الميزان مُقابلة المرّيخ فى الحَمَلْ - غربيّاً - تُروبِيكَال سِيسْتِمْ)

عطارد فى الميزان فى مُقابلة/مُواجهة تامّة 180 درجة مع المرّيخ فى الحَمَلْ ، تكون هذه المُواجهة فى أدق درجاتها بمشيئة الله تَعَالى فى الثانية عشرة و52 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





مهاراتك الكلاميّة/عطارد (قد) تتسبّب فى إستفزاز/المرّيخ من الطرف الآخر بسبب سوء تفاهم أنت لم تلاحظه كنموذج جورج سيدهم وصلاح نظمى بفيلم البحث عن فضيحة ، إن كان الكلام مُباشراً رُبما كانت ردّة فعل صلاح نظمى هادئة ، لذا نصيحة هذا الإتصال ما قلّ ودلّ لتفادى أيّة شرارات إستفزاز واردة الحدوث بسبب سوء تفاهم لانعرفه.





من وجهة نظر إيجابيّة فهذا الإتصال مُفيد للمُشتغلين بالمُحاماة ليكون كلامهم قوياً ومُثمراً ، تحصيل الحقوق الوظيفيّة المُتأخرة أو إلغاء عقوبة خصم من الراتب أو تهدئة زوج غاضب أو زوجة غاضبة ، شرط إستعمال المنطق والمهارات الكلامية لتهدئة النفوس وإطفاء الغضب ، كنموذج فيلم ألمظ وعبده الحامولى بنجاح حسن فايق فى إقناع حسين رياض بالتنازل وزيارة منزل عبده الحامولى بأسلوب لطيف تسبب فى إطفاء الغضب وتحويل التكشيرة إلى إبتسامة.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: عازباً أم مُتزوّجاً فعليك التحكم بأعصابك عند التحدث مع الحبيب وإلا كانت عباراتك الفظة والخشنة سبباً لمشاكل وتعقيدات.





برج الثور: بحثك عن حل لمشكلة مزمنة بتصميم وعناد قد يضع العقدة فى المنشار ، إبحث عن حل وَسَط يُرضى الغير ويرضيك لتريح نفسك وغيرك.





برج الجوزاء: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعتذر عنها ، ولاتجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ أمام أفراد أسرتك، أو والديْك.





برج السّرطان: حاول أن تتماشى مع أسلوب البسطاء فى الحوار بما لايحط من مركزك ، أو تحاشَ التعامل معهم إن كنت لاتحتاج لهذا التواصل.





برج الأسد: ضع مشاعرك تحت السّيطرة ومُعاملة الآخرين بصبر فليس الجميع على نفس المستوى من القدرة الذهنيّة أو التعليم،أفسح مكاناً بقلبك للبُسطاء.





برج العذراء: حاول أن تتفهّم وجهات نظر الآخرين قبل أن تستمرّبعنادك وتشبثك بموقفك، أوعلى الأقل تعديل طفيف على أسلوبك بناءً على نصائح من حولك.





برج الميزان: لا تتجاوب مع الصراخ أو الإستفزاز من الزوجة/الزّوج أو أحد أفراد أسرتك واحرص الهدوء وعدم تدخل المُتطفّلين.





برج العقرب: قد تمكن من إستخدام قدراتك الكلامية فى إقناع أو ترضية أحدهم، خاصة من أفراد الجنس الآخر ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.

برج القوس: إبتعد عن الغضب وقم بحلّ خلافاتك باللين ومعسول الكلام ،هذه النّصيحة تنسحب على علاقتك بمديرك فى العمل وعلاقتك بأفراد أسرتك.





برج الجدى: دافع عن حقوقك خلال جلسة عائليّة لكن دون داعٍ للصوت المرتفع أو الغلط فى كرامة الآخرين، لكلٍ وجهة نظر فاسمع أولاً ثم فكر قبل أن ترّد.





برج الدّلو: تبدو متسامحاً مع كل من حولك حتى أولئك من يوجّهون لك النّقد المستمرّ، مزاجك عِنَب؟ إذاً وقت مناسب لإزالة الزّعل مع الزوجة أو زميل.





برج الحوت: طاقة اللون الوردى تعنى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ، أو سهرة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن كنت عازباً ، بمشيئة الله تَعَالى.



