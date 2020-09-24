أسعار الخضراوات بجميع الأسواق اليوم الخميس 24-9-2020

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:40 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الخضراوات بجميع الأسواق اليوم الخميس 24-9-2020، مع توافر المعروض منها، وجاءت اسعار الخضراوات اليوم على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم 

سجل كيلو الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه، وتراوح كيلو البطاطس بين 1.5 جنيه و 3.5 جنيه، فيما تراوح  كيلو البصل بين 2.75 و 3.75 جنيه، وتراوحت الكوسة بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، بينما سجلت الفاصوليا بين 14 و20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، كما تراوح الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، وتراوح أيضا الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 6 جنيهات، فيما سجلت الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

وسجل الخيار البلدي بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو البامية بين 14 و18 جنيها.



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