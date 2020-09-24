انطلاق مسابقة العباقرة بجامعة بنها (صور)

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انطلقت فعاليات مسابقة عباقرة الكليات بجامعة بنها، اليوم الخميس، لاختيار أفضل الطلاب للمشاركة في برنامج العباقرة، وذلك برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة.



وأقيمت الفعاليات بكلية الهندسة ببنها بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.



وقال الدكتور خالد عيسوى، إن الإدارة العامة لرعاية الشباب نظمت فعاليات المسابقة والتي جرت بمشاركة 135 طالب وطالبة من جميع كليات الجامعة.



وأضاف عيسوي، أنه جرى اختيار 8 طلاب لتمثيل الجامعة ببرنامج مسابقة العباقرة حيث جرى تأكيد مشاركة جامعة بنها ضمن التصفيات الأولية بالبرنامج والتي ستقام يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر القادم لاختيار أفضل 16 جامعة للمشاركة بالبرنامج.