القليوبية تنبه مواطني منتفعي أراضي طرح النهر بنقل متعلقاتهم تحسبا لارتفاع منسوب النيل

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:09 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجرت لجنة برئاسة محمد علام نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية، وأحمد أبو الحسن مدير إدارة الأملاك بالقناطر الخيرية، جولة مرورية للتنبيه على المواطنين منتفعي أراضي طرح النهر.

وشددت اللجنة على ضرورة اتخاذ مايلزم نحو نقل أي متعلقات وأغراض من الحظائر، أو المخازن، أو تشوينات المحاصيل الزراعية الواقعة على أراضي طرح النهر، تحسبا لارتفاع منسوب المياه مع بدء موسم الفيضان للعام الحالي حرصا على الأرواح والممتلكات.

وفي مدينة بنها أهاب المهندس علي عبد الستار رئيس المدينة، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المواطنين قاطني الجزر وأراضي طرح النهر، اتخاذ ما يلزم من نقل أي متعلقات وأغراض من المنازل والحظائر والمخازن الواقعة في هذه الأماكن تحسبا من ارتفاع منسوب المياه.
القليوبية تنبه مواطني منتفعي أراضي طرح النهر بنقل متعلقاتهم تحسبا لارتفاع منسوب النيل
القليوبية تنبه مواطني منتفعي أراضي طرح النهر بنقل متعلقاتهم تحسبا لارتفاع منسوب النيل
القليوبية تنبه مواطني منتفعي أراضي طرح النهر بنقل متعلقاتهم تحسبا لارتفاع منسوب النيل
القليوبية تنبه مواطني منتفعي أراضي طرح النهر بنقل متعلقاتهم تحسبا لارتفاع منسوب النيل
القليوبية تنبه مواطني منتفعي أراضي طرح النهر بنقل متعلقاتهم تحسبا لارتفاع منسوب النيل
القليوبية تنبه مواطني منتفعي أراضي طرح النهر بنقل متعلقاتهم تحسبا لارتفاع منسوب النيل

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