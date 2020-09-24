صحة المرأة: نعالج بأحدث البروتوكولات العلمية في أوروبا وأمريكا

قال الدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في 18 مارس 2019 بتدشين مبادرة مختصة بصحة المرأة وتركز على أورام الثدي.





وأضاف مرسي خلال حواره مع الإعلامية جومانا ماهر مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، اليوم الخميس: "الرئيس كان يدرك مدى صعوبة المرض، لأنه يحتاج إلى خطوات كثيرة لكي يعالج، وكان يجب رفع كفاءة البنية التحتية بصورة عاجلة لخدمة المواطنين".





وتابع: "تابعنا مع كل الوحدات الصحية لكي نكون قريبين من السيدات، وحسنا في أدائنا ورفعنا كفاءتنا، وفي شهر أكتوبر سنعلن عن أننا نعالج السيدات بأحدث البروتوكولات العلمية الموجودة في أوروبا وأمريكا، وذلك على مستوى أورام الثدي المبكرة".





وأوضح، أن أورام الثدي تمثل 40% من الأورام، ولها خصوصية كبيرة إذ تؤثر على العائلة، لأن السيدات هن عماد الأسر المصرية، لافتًا إلى أنه جرى فحص 8.5 مليون سيدة ضمن المبادرة: "من المفترض أن نضاعفه هذا العام ونصل إلى 17 مليون سيدة، ونتمنى أن تكشف كل السيدات وأن يخضعن لكشف دوري كل عام أو عامين".





وشدد، على أن المبادرة مجانية لكل المشاركات فيها بغض النظر عن حالتهن المادية، لأن المبادرات تهدف إلى حل بعض المشكلات إلى حين منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن المبادرة وصلت كل المحافظات في فبراير 2020.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 700 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 91843 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 102375 حالة من ضمنهم 91843 حالة تم شفاؤها، و5822 حالات وفاة.



