حنان شوقي تتوجه بالشكر لوزارة الداخلية المصرية لهذا السبب

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أعلنت الفنانة حنان شوقي، عن تعرض منزلها فى منطقة العجمى بالإسكندرية للسرقة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت حنان شوقي منشورًا قالت فيه :"بشكر وزارة الداخلية المصرية وبالأخص المقدم الإنسان طارق الشناوي رئيس مباحث قسم الدخيلة علي مجهوده الرائع في القبض علي الحرامي الي سرق بيتي في بيانكي العجمي".



وتابعت حنان شوقي قائلة:"وبشكر كل واحد في قسم الدخيلة الصغير قبل الكبير والحمد لله علي كل شئ وياريت نصحية مني ليكو خدوا بالكم من حارس العقار وياريت تكشفوا علي ورقه في الداخلية قبل الشغل والحمد لله وقدر الله وماشاء فعل".



وفي سياق آخر، شاركت حنان شوقي مؤخرًا في الجزء الثاني من مسلسل" الأب الروحي"، وهو بطولة

أحمد عبدالعزيز، سوسن بدر، ميدو عادل، ميرهان حسين، عمر الشناوي محمود متولي، ﺇﺧﺮاﺝ تامر حمزة،

ﺗﺄﻟﻴﻒ هاني سرحان.