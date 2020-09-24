مي سليم تشارك جمهورها بإطلالة جذابة..والجمهور:"قمر بعشق عيونك"

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، وذلك من خلال نشر صورة جديدة لها .


فظهرت مي بإطلالة أنيقة وجذابة و علقت على الصوره قائله " صباح الخير " .


حازت الصورة على الكثير من الاعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:" قمر بعشق عيونك" ، وكتب معجب آخر:" صباح القمر عليكي" ، وقال آخر:" بحبك أوي سكر".





و يذكر ان آخر أعمال مي سليم  مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".


ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

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