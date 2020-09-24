عرض حكاية "ضي القمر" لكندة علوش في هذا الموعد

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تبدأ قناة "dmc" بعرض الحكاية الخامسة من مسلسل "الا أنا" والتي تحمل اسم"ضي القمر" يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً.



حكاية "ضي القمر" يقوم ببطولتها كندة علوش، محمد علاء، محمد شاهين، ومجموعة مميزة من النجوم، وهي من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد حسن.



وتناقش حكاية "ضى القمر" ظاهرة التلقيح الصناعي للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التي تواجههم، وتُجسد كندة خلال الأحداث دور زوجة محرومة من الإنجاب وتلجأ للتلقيح الصناعي وتواجه العديد من المشكلات مع زوجها، وذلك من خلال قصص مختلفة.



تعد حكاية" ضي القمر" الحكاية الخامسة من حكايات مسلسل “إلا أنا"، أما الحكاية الأولى فكانت" بنات موسى"التي قامت ببطولتها الفنانة وفاء عامر، والحكاية الثانية هي" سنين وعدت"التي لعبت بطولتها أروى جودة، والحكاية الثالثة هي" أمل حياتي"التي قامت ببطولتها حنان مطاوع، والرابعة هي "أمر شخصي" للفنانة شيري عادل، والحكاية السادسة هي "أبيض وردي" لجميلة عوض ونجلاء بدر.