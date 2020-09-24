مشاهدات قياسية لأغنية "جاني في ملعبي" لمحمد نور

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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حققت أغنية "جاني في ملعبي" للفنان محمد نور نجاحاً كبيراً ، حيث اقتربت من ال 2 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها ب أسابيع عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب".

تعد أغنية "جاني في ملعبي" إنتاج لايف ستايلز ستوديوز، إخراج بتول عرفة، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع إسلام ساسو، ميكس وماستر ياسر أنو.


وتقول كلمات الأغنية :" جاني ملعبي ل محمد نور "جاني ف ملعبي.. جميل والنبي.. عينيه فضحاه.. ويداري ليه بقى.. قمر م السما.. لوحة مجسمة.. صداع من كتر السمسمة.. كلامه دندنة ورقة وغنا.. بقولكم ايه ده جايلي انا.. تبان لهفته.. ف شوق نظرته.. وشكله جريء.. اوي حضرته.. جاني بيبتسم موديل يترسم.. جمال فتان.. عايز فنان.. جاني ف حتتي.. وجت فرصتي.. اسيبه ازاي.. ده على جثتي".


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