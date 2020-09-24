تفاصيل صفقة سواريز مع أتلتيكو مدريد

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:45 ص
سواريز
سواريز
الفجر الرياضي
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أعلن نادي برشلونة الإسباني انتقال مهاجم الفريق الأوروجوياني لويس سواريز إلى نادي أتلتيكو مدريد مقابل 6 ملايين يورو رغم أنه رفض الصفقة في البداية.

 

وفشل سواريز في الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي ليدخل أتلتيكو مدريد طرفًا قويًا ويظفر بصفقة سواريز.

 

ويودع سواريز برشلونة، كثالث أفضل هداف في تاريخ النادي، محققا العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول 2014-2015.

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