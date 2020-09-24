طقس الخميس.. مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري ورياح نشطة في جنوب سيناء



القاهرة العظمى 33 والصغرى 23

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24

مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 24

بورسعيد العظمى 30 والصغرى 25

دمياط العظمى 30 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى 23

السويس العظمى 34 والصغرى 23

العريش العظمى 31 والصغرى 24

طابا العظمى 33 والصغرى 26

سانت كاترين العظمى 30 والصغرى 21

شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 30

الغردقة العظمى 37 والصغرى 28

الفيوم العظمى 35 والصغرى 24

بني سويف العظمى 35 والصغرى 24

المنيا العظمى 35 والصغرى 24

أسيوط العظمى 36 والصغرى 24



استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية ليندا عبد اللطيف عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الخميس.وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري ومعتدلًا على السواحل الشمالية، وفي جنوب سيناء فسيكون شديد الحرارة مع رياح نشطة قد تتسبب في اضطراب الملاحة البحرية، وعلى شمال لاصعيد فسيكون الطقس مائلًا للحرارة، وشديد الحرارة في جنوب الصعيد.وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية: