مفاجأة.. إيهاب جلال يرفض الزمالك

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

تواصل أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، مع إيهاب جلال، المدير الفنى السابق لمصر المقاصة، لبحث إمكانية تولى القيادة الفنية للفريق الأبيض خلفا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل إلى التعاون السعودي.


إيهاب جلال يرفض العودة إلى الزمالك

كشفت مصادر صحفية، أن إيهاب جلال أبلغ إدارة الزمالك، بأنه اتفق مع بيراميدز على جميع التفاصيل التعاقدية للحصول على خدماته فى الموسم الجديد.


وأوضحت المصادر أن الزمالك لم يحسم موقفه سواء بالضغط على إيهاب جلال لقبول المهمة، أو صرف النظر عنه والتركيز على التعاقد مع مدرب أجنبى.


ويحاول مسؤولو الزمالك، البحث عن مدير فني أجنبي كبير خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للزمالك، الفريق الأبيض.

أخبار تهمك

برشلونة يثأر من بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفى محمد يخطط للرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

منذ حوالي 19 ساعة

محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ يوم

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

انتهي الأمر.. الأهلي يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

بفرمان من فايلر.. قرار جديد بشأن الثلاثي الأجنبي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات انتقال صفقة نجم أياكس إلى برشلونة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يُنافس الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ يوم

يوفنتوس يخطط لخطف مدافع تشيلسي

منذ ساعة و 7 دقيقة

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ حوالي 22 ساعة

تفاصيل صفقة سواريز مع أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مفاجأة.. إيهاب جلال يرفض الزمالك

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:56 ص

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

12:22 ص

برشلونة يثأر من بايرن ميونيخ

08:29 ص

بفرمان من فايلر.. قرار جديد بشأن الثلاثي الأجنبي في الأهلي

10:30 ص

مفاجأة.. إيهاب جلال يرفض الزمالك

11:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»