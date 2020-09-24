آخر تطورات انتقال صفقة نجم أياكس إلى برشلونة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:59 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة لم يحسم صفقة الأمريكي سيرجينو دست ظهير آياكس أمستردام الهولندي ليكون خليفة للبرتغالي نيلسون سيميدو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن مصادر داخل النادي الكتالوني أن إدارة البرسا لم تحسم بعد تلك الصفقة.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات مازالت مستمرة مع آياكس أمستردام في ظل وجود منافسة على التعاقد مع النجم الأمريكي مع بايرن ميونخ الألماني.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يسعى للتعاقد مع سيرجينو دست ليكون بديلاً للبرتغالي نيلسون سيميدو الذي إنضم إلى وولفرهامبتون الإنجليزي.

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