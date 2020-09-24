مصطفى محمد يخطط للرحيل عن الزمالك

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن مصطفى محمد نجم الزمالك يخطط للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء مع بداية الموسم الجديد.


ويواصل مصطفى محمد ضغوطه للرحيل وخوض تجربة الاحتراف في ظل وجود أكثر من عرض للتعاقد معه على سبيل الإعارة.


وعلى جانب آخر، رفض مجلس إدارة الزمالك رحيل مصطفى محمد مهما كانت العروض بسبب حاجة الفارس الأبيض إلى خدماته في الفترة المقبلة.


وكان مسئولو القلعة البيضاء رفضوا عرضًا من فنار بخشة التركي للتعاقد مع مصطفى محمد مقابل 2.5 مليون يورو بالإضافة إلى 5% من إعادة بيعه مستقبلاً،


ورفض مسئولو الزمالك العرض بسبب ارتباط الفريق الأبيض بمواجهتي الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا وهي البطولة التي يسعى الزمالك للتويج بها بعد غياب دام أكثر من 18 عامًا.


كما تلقى مصطفى محمد عرضًا في الفترة الأخيرة من إحدى شركات التسويق الكبرى للاحتراف في الدوري الهولندي في الموسم المقبل.


وطالب مصطفى محمد شركة التسويق إرسال العرض بشكل رسمي لمجلس إدارة الزمالك حتى يتم حسم موقفه في الموسم الجديد.

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