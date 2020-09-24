المفوض العام للأونروا يعبر عن تقديره لدعم مصر للوكالة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:25 ص
بوابة الفجر
Advertisements
التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، على هامش زيارته الحالية إلى الأردن، فيليب لازارينى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا.

وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، وفقا لبيان صحفى، بأن الوزير شكرى أشاد بالدور الإنسانى المهم الذى تضطلع به الوكالة لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، ودعم مصر لها، أن وزير الخارجية أكد على ضرورة الاستمرار فى بذل الجهود الدولية لضمان استدامة خدماتها الحيوية فى مناطق عملياتها، خاصةً فى مجالات التعليم والصحة والإغاثة.

وأشار حافظ إلى أن المفوض العام للأونروا عبَّر، من جانبه، عن تقديره لدور مصر الداعم للوكالة، فضلًا عن جهودها المستمرة تجاه القضية الفلسطينية وإرساء السلام فى الشرق الأوسط.

 

أخبار تهمك

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ يوم

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ يوم

محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. السعودية تبلغ الأمم المتحدة برصد بقعة نفطية قبالة ساحل اليمن

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 9 ساعات

"سكاي نيوز": "تهم خطيرة" تلاحق المقاول المصري الهارب بإسبانيا

منذ حوالي 13 ساعة

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يثأر من بايرن ميونيخ

منذ 33 دقيقة

انتهي الأمر.. الأهلي يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 10 ساعات

نجم جديد على أعتاب برشلونة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يُنافس الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل «النسر»

منذ حوالي 9 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ حوالي 19 ساعة

النصر السعودي يصارع الأهلي على ضم محمد إبراهيم

منذ 43 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:29 ص

برشلونة يثأر من بايرن ميونيخ

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

12:22 ص

محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي

06:58 ص

النصر السعودي يصارع الأهلي على ضم محمد إبراهيم

08:20 ص

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

09:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»