المفوض العام للأونروا يعبر عن تقديره لدعم مصر للوكالة

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، على هامش زيارته الحالية إلى الأردن، فيليب لازارينى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا.





وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، وفقا لبيان صحفى، بأن الوزير شكرى أشاد بالدور الإنسانى المهم الذى تضطلع به الوكالة لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، ودعم مصر لها، أن وزير الخارجية أكد على ضرورة الاستمرار فى بذل الجهود الدولية لضمان استدامة خدماتها الحيوية فى مناطق عملياتها، خاصةً فى مجالات التعليم والصحة والإغاثة.





وأشار حافظ إلى أن المفوض العام للأونروا عبَّر، من جانبه، عن تقديره لدور مصر الداعم للوكالة، فضلًا عن جهودها المستمرة تجاه القضية الفلسطينية وإرساء السلام فى الشرق الأوسط.







