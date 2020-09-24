دوري أبطال آسيا| موعد مباراة النصر ضد العين والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يواجه فريق النصر السعودي نظيره العين الإماراتي، اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.





وتحمل المباراة طابعا ثأريا حيث يسعى فريق العين إلى تحقيق نتيجة ايجابية لتعويض الهزيمة التي تعرض لها على يد النصر بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب.





وخطف النصر بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي البطولة الآسيوية بعدما تعادل في آخر مبارياته أمام فريق السد القطري بهدف لمثله، ليعتلي بذلك العالمي صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ١١ نقطة، ويليه السد برصيد ٩ نقاط، فيما يأتي في المركز الثالث سباهان الإيراني برصيد ٤ نقاط، بينما يتذيل ترتيب المجموعة فريق العين برصيد نقطتين.





ومن المقرر أن مباراة النصر ضد العين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الثالثة بتوقيت جرينتش.





وتذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sport 2 التابعة لشبكة bein sports؛ إلى جانب قنوات الدوري والكأس.





التشكيل المتوقع للنصر:-

حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: عبد الله مادو، عوض خميس، سلطان الغنام، مايكون

خط الوسط: عبد الله الخيبري، بيتروس

خط الوسط الهجومي: جوليانو، عبد الفتاح آدم، أحمد موسى

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله





التشكيل المتوقع للعين:-

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: إسماعيل أحمد، سالم عبد الله، سعيد جمعة، تاسوكاسا شيوتاني

خط الوسط: يحيى نادر، أحمد بارمان

خط الوسط الهجومي: محمد عبد الرحمن، بندر محمد، كايو كانيدو

خط الهجوم: كودجو لابا